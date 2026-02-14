Volg Hart van Nederland
Van oorlogsbied naar weiland in Brabant: Marlhene vangt mishandelde ezels op

Dieren

Vandaag, 21:45 - Update: 1 uur geleden

Ze werden geslagen, moesten zware karren trekken in de brandende zon en zaten onder de littekens. Nu staan 49 ezels uit Israël en de Westelijke Jordaanoever veilig in een weiland in Baarle-Nassau. In wat initiatiefnemer Marlhene zelf een 'bed & breakfast voor ezels' noemt, krijgen de dieren rust, zorg en vooral veel aandacht.

De ezels vlogen op 11 februari van Tel Aviv naar Luik en zijn daarna met een vrachtwagen naar Brabant gebracht. De opvang is opgezet door Marlhene, die anderhalf jaar geleden begon met het Ezelpaleis. Toen ze op Facebook beelden zag van mishandelde ezels in het Midden-Oosten, besloot ze in actie te komen. "Ik moest het afzetten, zo vreselijk was het", vertelt ze. Ze nam contact op met de organisatie en binnen drie maanden was de komst van de dieren geregeld.

Volgens dierenhulporganisatie Animal Heroes is het aantal gewonde dieren in de regio sinds het uitbreken van de oorlog in 2023 verdrievoudigd. Dat blijkt uit geregistreerde gevallen bij dierenklinieken op de Westbank. Ezels worden vaker bewust mishandeld. "Het gaat om bewust geweld", legt oprichtster Esther Kef uit. "Mensen uiten hun frustratie en spanning op de dieren."

Een van de ezels die naar Nederland is gebracht. Beeld: Starting over Sanctuary Animal Heroes

De dieren werden opgevangen door de Israëlische organisatie Starting Over Sanctuary (SOS), waar inmiddels zo'n 850 ezels staan. Door de oorlog zijn dat er steeds meer geworden. Ook zijn de hooiprijzen in Israël verdubbeld na een slechte winter. Daarom is besloten een deel van de ezels naar Europa te brengen.

Een ezel adopteren? Eerst op les

In Baarle-Nassau wachten de ezels op een nieuw thuis. Maar adopteren gaat niet zomaar. Volgens Marlhene worden kandidaten meerdere keren gescreend en moeten ze hier drie tot vier dagen 'ezelles' volgen. Ze leren bijvoorbeeld hoe je een ezel verzorgt, waar je op moet letten bij ziekte en welke planten giftig zijn voor de dieren.

"Ze zijn met pensioen", zegt Marlhene. Niemand mag ooit op de ezels rijden of er een kar achter hangen. De dieren kunnen 30 tot soms wel 50 jaar oud worden. "Het is echt een commitment." Op dit moment zijn er 18 potentiële adoptanten, maar zij moeten nog langskomen.

In totaal staan er nu 68 ezels op het terrein, waarvan 49 uit het Midden-Oosten. Ze krijgen warme dekens tegen de kou en 's nachts gaan de staldeuren dicht. Mensen kunnen langskomen om te kijken, te kroelen of zelfs te lunchen tussen de ezels.

Wil je meer weten over het adopteren van een van deze ezels of wil je een donatie maken? Meer informatie via deze website.

Door Redactie Hart van Nederland

