Buurtpapegaai Oro mag niet meer vliegen na klacht over 'agressief gedrag'

De beroemdste vogel van Raamsdonksveer, de blauw-gele papegaai Oro, heeft een vliegverbod opgelegd gekregen. Na een anonieme klacht over agressief gedrag richting vrouwen en kinderen, werd de dierenpolitie ingeschakeld. Eigenaar Chris Mallens is verbijsterd.

Oro vliegt normaal gesproken vrolijk de hele wijk door en is volgens buurtbewoners een bekend gezicht. Maar sinds het bezoek van de politie blijft de kleurrijke ara binnen. "Ik vind het echt van de zotte", zegt Mallens tegen Hart van Nederland.

De eigenaar is op sommige dagen nog met Oro naar de polder uitgeweken om de vogel daar te laten vliegen, maar zelfs dat durft hij nu niet meer. "Met mooi weer zoals vandaag, stikt het daar van de roofvogels en durf ik Oro niet te laten vliegen."

Onbegrip

De klacht is serieus genomen door meerdere instanties: naast de dierenpolitie zijn ook de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en de gemeente Geertruidenberg betrokken. En hoewel papegaaien in Nederland in principe vrij mogen vliegen, kan er bij overlast worden ingegrepen.

De buurt reageert ondertussen vol onbegrip. Op sociale media regent het steunbetuigingen voor de papegaai. "Hij is toch een beetje van ons allemaal in het straatbeeld", schrijft iemand. "Ik hoop dat hij snel weer los mag." Of Oro ooit weer de lucht in mag, is nu aan de gemeente.