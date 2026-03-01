Volg Hart van Nederland
Hulpdiensten rukken massaal uit voor treinongeval, maar ter plekke blijkt het anders

Vandaag, 21:14

Meerdere hulpdiensten zijn zondagavond met spoed uitgerukt naar een spoorwegovergang aan de Hapseweg in Beugen na een melding van een aanrijding. Politie, brandweer en ambulance kwamen massaal ter plaatse.

Al snel bleek dat het niet ging om een aanrijding met een persoon of voertuig, maar om een botsing tussen een trein en een eend. Het dier werd geraakt ter hoogte van de spoorwegovergang, waarna de trein tot stilstand kwam tussen Beugen en Boxmeer.

'Bloed op ruit'

"De machinist voelde een klap en zag bloed op de ruit", zegt een woordvoerder van ProRail tegen Omroep Brabant. Daardoor kwam bij de politie de melding binnen dat mogelijk een persoon was aangereden.

Hulpdiensten zochten vervolgens langs het spoor. "Ze troffen daar de eend aan. De verwondingen kwamen overeen met wat ze op de trein zagen", aldus een politiewoordvoerder.

Volgens ProRail is het incident beperkt gebleven tot het dier. “Het is gelukkig bij de eend gebleven. Het dier is verwijderd en de treinen tussen Boxmeer en Cuijk rijden weer.”

Door Redactie Hart van Nederland

