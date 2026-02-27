Auto op spoor geraakt door trein na botsing met scooter in Nijmegen

Bij een ongeval bij het spoor in Nijmegen is vrijdagmiddag een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt Omroep Gelderland. Het incident gebeurde bij de spoorovergang aan de Groenestraat.

Een automobilist botste daar eerst achterop een scooter, kort nadat die de spoorwegovergang was gepasseerd. De scooterrijder raakte vervolgens gewond. Door de aanrijding bleef de auto deels op de overgang staan. Kort daarna werd het voertuig geraakt door een passerende trein.

Treinverkeer tijdelijk stilgelegd

Het ongeval vond plaats rond 13.15 uur. De trein was kort daarvoor vertrokken vanaf station Nijmegen en zou daardoor geen hoge snelheid hebben gehad.

Door het incident lag het treinverkeer tussen Nijmegen en Den Bosch tijdelijk stil.

Over de ernst van de verwondingen van de scooterrijder is nog niets bekend.