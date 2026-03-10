'Tientallen pinguïns dood door darminfectie in Beekse Bergen'

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn de afgelopen maanden tientallen pinguïns overleden door een infectie. In vijf maanden tijd stierven 39 dieren uit de kolonie Afrikaanse pinguïns. Dat bevestigt een woordvoerder van het dierenpark aan Omroep Brabant.

Bij de dieren is een darminfectie vastgesteld. Die wordt veroorzaakt door een bacterie die vermoedelijk via wilde vogels bij de pinguïns terecht is gekomen. Het dierenpark heeft maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. De overgebleven dieren worden behandeld.

Van de oorspronkelijke kolonie zijn nog achttien pinguïns over. Daarmee gaat het goed. Dierenartsen en verzorgers houden de dieren extra in de gaten.

Gelukkig worden er ook weer nieuwe dieren geboren in Safari Beekse Bergen, zoals deze twee cheetawelpjes afgelopen november:

0:49 Twee cheetawelpjes geboren in Safaripark Beekse Bergen

Niet zichtbaar voor bezoekers

De pinguïns zijn sinds december niet meer zichtbaar voor bezoekers. Ze verblijven tijdelijk achter de schermen, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. "Zodra de situatie weer helemaal goed is en het weer het toelaat, mogen ze weer naar buiten", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep.

Vorig jaar stierven er ook veertien pinguïns in het park. De Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de pinguïns, maar kon niet vaststellen waaraan ze precies zijn overleden.