Nederland test nieuw vaccin tegen dodelijk olifantenherpesvirus

Nederland is het eerste EU-land dat een nieuw vaccin tegen het olifantenherpesvirus test. Dit virus veroorzaakt al jaren hoge sterftecijfers onder jonge olifanten. Onderzoekers hopen te achterhalen of de vaccinatie olifanten kan beschermen.

In Diergaarde Blijdorp zijn de volwassen olifanten Bangka en Faya als eerste ingeënt. "In eerste instantie worden zes olifanten ouder dan vijf jaar gevaccineerd om de veiligheid van het vaccin te testen," legt Diergaarde Blijdorp uit. "Wanneer deze olifanten geen noemenswaardige bijwerkingen krijgen, zullen aansluitend jongere olifanten, die onvoldoende antistoffen hebben, gevaccineerd worden."

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Diergaarde Blijdorp, Eindhoven Zoo, DierenPark Amersfoort, Wildlands Adventure Zoo Emmen en ARTIS.

Vooral jonge olifanten

Bij Aziatische olifanten in dierentuinen overlijdt ongeveer 20 procent aan de gevolgen van het herpesvirus. Ook in het wild hebben olifanten hier last van. Het gaat vrijwel altijd om jonge olifanten die nog niet genoeg afweerstoffen hebben opgebouwd. Meestal zijn ze tussen een en tien jaar oud. In november meldde het dierenpark in Emmen nog dat in vijf dagen tijd twee jonge olifanten waren bezweken aan het olifantenherpesvirus.

Ook op andere plekken in de wereld wordt hard gewerkt aan vaccins tegen het olifantenherpesvirus (EEHV). Het vaccin dat nu in Nederland wordt getest, is ontwikkeld in Utrecht. Het zal echter nog enige tijd duren voordat duidelijk is of het vaccin effectief genoeg is om het virus te bestrijden.

Hart van Nederland/ANP