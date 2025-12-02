Nederlanders bejubeld door Grieken na redden aangereden hond in Griekenland

Drie Nederlanders hebben donderdag in Griekenland het leven van een aangereden hond gered. Twee jongens van 16 jaar en een 22-jarige vrouw schoten het zwaargewonde dier te hulp nadat ze de hond zagen strompelen bij een tankstation in de stad Koropi, in het zuiden van het Griekse vasteland. Dat deelt de dierenwelzijnsorganisatie Ilioupolis op Facebook.

De Nederlanders belden meerdere keren naar de politie, maar kregen niet direct hulp. De politie suggereerde zelfs dat de vrouw zelf de hond hadden aangereden. Een van de jongens besloot daarom zelf naar zijn moeder in Nederland te bellen, zodat zij contact kon leggen met de dierenwelzijnsorganisatie Ilioupolis. Via die organisatie schakelde de moeder een lokale bewoner, mevrouw Anna Bitsani, in.

De vrouw voerde meerdere telefoongesprekken met het Nederlandse meisje om hulp te regelen. De aangereden hond had meerdere verwondingen en bloedde ernstig. De politie ondernam geen directe actie en ook de gemeente kwam niet met oplossingen.

Let op: onderstaande foto kan als schokkend worden ervaren:

Beeld: Ilioupolis Animal Welfare Union

Hoop

Na lang aanhouden stuurde de gemeente uiteindelijk iemand langs en werd de hond naar een kliniek gebracht. De hond was gechipt, dus het was geen straathond. Volgens mevrouw Bitsani hebben de verantwoordelijken gefaald en is het aan de Nederlanders te danken dat het dier nog leeft.

Mevrouw Bitsani en andere buurtbewoners zijn de drie Nederlanders dankbaar voor hun hulp en doorzettingsvermogen. "Zij zijn onze hoop. Deze jongeren zijn beter dan wij zijn. Veel beter. Proficiat aan de jongens, hun moeder en de vrouw Christina. Zij bleef van begin tot eind bij het dier, ondanks dat de politie haar probeerde te beschuldigen."