Nathelie heeft 6 reuzenslakken en 30 kleine slakken: 'Oudste is 12 jaar en heet Nutella'

In het Delfzijlse MuzeeAquarium kunnen ze hun geluk niet op. Neerlands grootste reuzenzeeslak, de zogeheten wulp, heeft namelijk eitjes gelegd. "Uniek", jubelt directeur Cynthia Heinen. "Dit is in de historie van ons museum nog nooit voorgekomen. De wulp legt de embryootjes meestal op de bodem van de Noordzee, zo'n 100 meter diep."

Wie een liefhebber van slakken zoekt en een ware ambassadeur voor deze weekdieren heeft het over Nathalie Roctus. Deze Zwolse is de trotse eigenaar van zo'n zes Afrikaanse reuzenslakken. De oudste heet Nutella en heeft de voor een slak al indrukwekkende leeftijd van 12 jaar bereikt. Maar ook de 9-jarige Bem en 7-jarige Pemba mogen zich de nestors van het terrarium noemen. Benieuwd hoe deze dieren eruitzien? Bekijk dan bovenstaande video.

"Je verzorgt ze eigenlijk net als reptielen", vertelt Nathalie enthousiast. "Ze hebben de juiste temperatuur en luchtvochtigheid nodig. Elke dag ben ik een half uur tot een uur bezig om ze te voeren. Naast de zes grote heb ik namelijk ook nog zo'n dertig kleinere exemplaren."

Behoorlijk duur

De reuzenslakken doen zich te goed aan groente en fruit. Met de huidige inflatie en de daardoor maandelijks duurder wordende boodschappen is Nathalies hobby een behoorlijk dure aangelegenheid geworden.

"Ik heb een jongen gevonden die er binnenkort een stuk of zestien bij me komt ophalen. Dat geeft letterlijk en figuurlijk weer wat ruimte in mijn slakkenkamer. Ze worden heel groot, tot wel zo'n 30 centimeter", vertelt Nathelie. "Maar ik vind ze prachtig, ik word er helemaal zen van. Ik ben ook een YouTube-kanaal gestart waarin ik tekst en uitleg geef over deze prachtige dieren."

