Bijzonder natuurfenomeen: miljoenen dansmuggen boven Afsluitdijk

Wie de komende dagen over de Afsluitdijk rijdt, krijgt een bijzonder natuurfenomeen te zien: miljoenen dansmuggen kleuren de lucht zwart. Boven het gras, langs de vangrails en zelfs boven de rijbaan zweven massale zwermen van deze slanke, ongevaarlijke muggen.

Volgens insectenexpert Daan Drukker van EIS Kenniscentrum Insecten is het warme lenteweer de grote oorzaak. "Deze dansmuggen komen uit het water. Er is heel veel water bij de Afsluitdijk en daardoor komen ze daar massaal uit. Ze zoeken een plek op om te zwermen en te dansen", legt hij uit aan Hart van Nederland.

De Afsluitdijk is de perfecte broedplek dankzij de combinatie van uitgestrekte, vochtige grasvelden en de nabijheid van stilstaand water. "De soort die nu actief is, leeft vooral in grote stilstaande wateren. Andere soorten kiezen weer voor kleinere plasjes", aldus Drukker.

Gevaarlijk?

Dat de lucht nu zo vol staat, komt door het rustige, warme weer van de afgelopen dagen. "Dansmuggen dansen het liefste als het niet te veel waait en de temperatuur aangenaam is. Dan verzamelen ze zich massaal in zwermen om een partner te vinden", zegt Drukker. Of er dit jaar meer muggen zijn dan voorgaande jaren, is onduidelijk.

Goed nieuws voor wie zich zorgen maakt: deze dansmuggen prikken niet. "Ze zijn niet gevaarlijk. De mannetjes dansen in de lucht, de vrouwtjes vliegen daar tussendoor om gevangen te worden voor de voortplanting", legt Drukker uit.