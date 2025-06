Meer wolven in Nederland vastgesteld, nog steeds elf roedels

Het aantal wolven in Nederland lijkt toe te nemen. Tussen oktober vorig jaar en eind februari zijn via DNA-onderzoek 85 verschillende wolven in Nederland vastgesteld. Daarvan zijn er 41 'nieuw', wat betekent dat van deze wolven niet eerder DNA werd aangetroffen. Van de overige 44 zijn eerder wel al erfelijke sporen aangetroffen, staat in de voortgangsrapportage van BIJ12.

Veel van de nieuw aangetoonde wolven zijn volgens de provinciale uitvoeringsorganisatie nakomelingen van in Nederland gevestigde roedels. Dat zijn er nog steeds elf. Tussen 2019 en 2023 groeide het aantal roedels snel, van één naar negen, maar sindsdien vlakt de groei af.

In de winterperiode zijn er volgens een woordvoerder van BIJ12 altijd meer 'zwervende' wolven, ook dieren die vanuit het buitenland naar Nederland komen. Dat verklaart mede het hoge aantal 'nieuw' vastgestelde wolven.

Aanrijdingen

Zeker twaalf wolven zijn tussen medio oktober en eind februari omgekomen door aanrijdingen in het verkeer, veelal in Gelderland. De meeste roedels leven op en om de Veluwe. Ook zijn roedels gevestigd op de Utrechtse Heuvelrug en in het grensgebied van Drenthe en Friesland.

Hoeveel wolven er precies in Nederland leven, is volgens BIJ12 niet met zekerheid te zeggen. De organisatie, die de monitoring van de wolvenpopulatie coördineert, schat op basis van DNA uit uitwerpselen, wilde prooien en aanvallen op vee dat het er momenteel tussen de 104 en 124 zijn. Dat aantal noemde BIJ12 in de voortgangsrapportage van september vorig jaar ook al. "We hebben toen de pasgeboren wolven die we op camerabeelden zagen meegerekend. Nu zijn de welpen van vorig jaar ook met DNA aangetoond." BIJ12 verwacht in september weer een nieuw, actueel beeld te kunnen schetsen.

ANP