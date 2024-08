Limburgse Nathalie (29) aangevallen door grizzlybeer: 'Ik heb mijn les geleerd'

Het waren angstaanjagende momenten voor de Limburgse Nathalie Beer. Een week geleden werd ze in Canada, waar ze woont, aangevallen door een grizzlybeer. Wonder boven wonder overleefde ze het, waarschijnlijk dankzij het feit dat ze zich zo rustig mogelijk hield. Dat vertelt ze aan De Telegraaf.

De 29-jarige Nathalie was aan het wandelen in Elkford, British Columbia, toen ze twee berenwelpjes in een boom zag klimmen. Ze besefte meteen dat de moederbeer in de buurt moest zijn. Ze belde haar man voor hulp, maar het was al te laat. Toen ze zich omdraaide, zag ze dat de moederbeer snel op haar af kwam rennen.

Alsof dit nog niet erg genoeg was, haperde haar geweer, en de berenspray die ze bij zich had, kon ze ook niet gebruiken. Hierdoor had de moederbeer vrij spel en sprong ze bovenop de doodsbange vrouw. Nathalie had nog maar één optie: doen alsof ze dood was. De beer beet in haar rug, maar besloot daarna gelukkig weg te gaan.

Na behandeling van haar verwondingen in het ziekenhuis mocht Nathalie naar huis. "Ik heb het juist aangepakt. Als ik in paniek was geraakt, was ik er nu waarschijnlijk niet meer geweest", zegt ze tegen de krant.

Lesje geleerd

Alleen op pad gaan, durft Nathalie niet meer: "Ik heb mijn les geleerd. Voortaan ga ik alleen nog met een groep wandelen. En als ik alleen op pad ga, neem ik een quad of een auto mee. Dan kan ik snel wegkomen."