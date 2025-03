ZIEN: koeien door het dolle heen als ze voor het eerst weer naar buiten mogen

In het Drentse Fluitenberg was het zondagmiddag feest op het melkveebedrijf Hoeve Sonneclaer. Voor het eerst dit jaar mochten de koeien weer naar buiten, en dat zorgde voor spectaculaire sprongen. Honderden mensen kwamen kijken naar de traditionele "koeiendans".

Volgens boer Stefan Mul is de koeiendans inmiddels een terugkerende traditie waar elk jaar meer mensen op afkomen. "Ik denk dat hier wel 600 mensen zijn", schat hij. De koeien, die na een lange winter in de stal stonden te popelen om naar buiten te gaan, gaven een echte show weg. "Ze stonden al een week steeds bij het hek te wachten. Ze wilden zó graag naar buiten," vertelt Mul.

Toen de staldeuren eindelijk open gingen, rende het vee enthousiast de wei in. Ze maakten bokkensprongen en dartelden vrolijk rond.

Ondanks de vroege warmte in maart hield Hoeve Sonneclaer vast aan de geplande datum. "We hebben met het publiek overlegd en deze dag gekozen, dus daar houden we ons aan," legt Mul uit. De koeien kunnen de hele middag vrij rondlopen in de wei, maar rond 16.00 uur worden ze weer naar stal gehaald.