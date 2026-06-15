Koeien en varkens vallen gemiddeld vier keer per week door stalvloer: 'Echt vreselijk'

Koeien en varkens vallen gemiddeld vier keer per week door de stalvloer, meldt het AD maandag. Daardoor belanden de dieren in de mestkelder in hun eigen uitwerpselen. Voor een deel van die dieren is zo'n ongeluk fataal. Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier slaat alarm.

Wakker Dier heeft een overzicht gemaakt van 112-meldingen over dieren die door de stalvloer zakken. De dierenwelzijnsorganisatie is geschrokken van de uitkomsten, zo laat campagnemedewerker Esmee van Vliet weten aan het AD. "We wisten dat het regelmatig voorkomt, maar vier keer per week is echt vreselijk", aldus van Vliet.

Bij een boerderij in het dorp Westbroek bij Utrecht ging het begin dit jaar ook al mis. Daar zijn ongeveer veertig koeien door een rooster van een stal gezakt, zo is te zien in bovenstaande video.

Geen landelijke registratie

"Dieren die in de gierkelder terechtkomen, lopen het gevaar om te verdrinken of te stikken door de giftige gassen daar", vervolgt van Vliet. Over heel 2025 kwamen er in totaal 218 alarmtelefoontjes binnen over dieren die door de stalvloer gezakt waren. Dit is meer dan in 2024, toen het om 200 gevallen ging.

Afgelopen donderdag vond er weer een incident plaats waarbij dieren door de stalvloer zakte. Op een boerderij bij Den Bosch zakten tientallen varkens door de vloer, waarbij een deel van de dieren het ongeval niet overleefde. Dagen daarvoor rukte de brandweer ook al uit voor soortmeldingen in Biddinghuizen, Den Ham en Berlicum.

Er bestaat momenteel geen landelijke registratie van deze ongelukken. Daardoor kon de problematiek lange tijd onder de radar blijven, zo concludeert van Vliet.