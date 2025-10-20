Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vloer varkensstal stort in: 22 varkens belanden in put in Haaren

Dieren

Vandaag, 15:41 - Update: 6 uur geleden

Link gekopieerd

Aan de Belversestraat in Haaren zijn maandag 22 varkens in een put terechtgekomen nadat een deel van de vloer van een varkensstal was ingestort. De dieren bleven ongedeerd, maar de reddingsactie bleek een flinke klus voor de brandweer.

Rond 07.30 uur ontdekte de boer dat een deel van de stalvloer was ingezakt. Door het instorten kwam uiteindelijk ook een muur naar beneden. Een speciaal team van de brandweer, dat is opgeleid voor instortingsgevaar, kwam direct in actie. Ze namen onder andere een veetakel, ademluchtcontainer en verzorgingscontainer mee om de dieren in veiligheid te brengen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Reddingsactie

Het specialistisch team heeft de instabiele muur gestut. Toen ze de varkens in de onderliggende ruimte aantroffen, bleken die verrassend genoeg vrij rustig rond te scharrelen. De dieren zijn vervolgens één voor één uit de put gehaald.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat aan Hart van Nederland weten dat de oorzaak van de instorting nog niet bekend. De eerste varkens zijn inmiddels gewassen en ondergebracht in een andere stal.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.