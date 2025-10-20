Vloer varkensstal stort in: 22 varkens belanden in put in Haaren

Aan de Belversestraat in Haaren zijn maandag 22 varkens in een put terechtgekomen nadat een deel van de vloer van een varkensstal was ingestort. De dieren bleven ongedeerd, maar de reddingsactie bleek een flinke klus voor de brandweer.

Rond 07.30 uur ontdekte de boer dat een deel van de stalvloer was ingezakt. Door het instorten kwam uiteindelijk ook een muur naar beneden. Een speciaal team van de brandweer, dat is opgeleid voor instortingsgevaar, kwam direct in actie. Ze namen onder andere een veetakel, ademluchtcontainer en verzorgingscontainer mee om de dieren in veiligheid te brengen.

Reddingsactie

Het specialistisch team heeft de instabiele muur gestut. Toen ze de varkens in de onderliggende ruimte aantroffen, bleken die verrassend genoeg vrij rustig rond te scharrelen. De dieren zijn vervolgens één voor één uit de put gehaald.

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant laat aan Hart van Nederland weten dat de oorzaak van de instorting nog niet bekend. De eerste varkens zijn inmiddels gewassen en ondergebracht in een andere stal.