Alle veertig door stalvloer gezakte koeien Westbroek in veiligheid gebracht

De ongeveer veertig koeien die donderdag door een rooster van een stal waren gezakt bij een boerderij in het Utrechtse dorp Westbroek zijn allemaal ongedeerd in veiligheid gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Hoe het rooster naar beneden heeft kunnen komen, is niet duidelijk.

Door de val belandden de dieren in de gierkelder, een opslagruimte voor vloeibare mest. De dieren konden in de loop van de dag, met hulp van medewerkers van de brandweer, allemaal uit de put op het hooi klimmen.

De brandweer maakte zich donderdag op enig moment wel zorgen omdat ze vreesde dat dieren bedwelmd zouden raken door dampen uit de gier. Maar ongelukken bleven uit.

Geschrokken van incident

De boer is volgens de woordvoerder erg geschrokken van het voorval. Hij heeft geregeld dat de koeien in de nacht van donderdag op vrijdag "goed en warm" opgevangen worden op een andere boerderij. Ook zal er voor gezorgd worden dat ze gemolken kunnen worden, totdat ze terug kunnen naar de eigen stal.

Rond 13.45 uur meldde de veiligheidsregio al dat ongeveer tien van de veertig koeien gered werden. Rond 17.00 uur was duidelijk dat alle dieren het hebben overleefd.