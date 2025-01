Kat Prins op A15 mogelijk meegelift onder motorkap, eigenaar nog steeds zoek

Kat Prins die vorige week vrijdag over de snelweg A15 bij Rotterdam liep, is mogelijk meegelift met een auto. Dat meldt Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Het dier heeft verwondingen opgelopen door zijn avontuur, maar maakt het "naar omstandigheden goed".

Het is niet de eerste keer dat een dier terechtkomt op de snelweg bij Rotterdam. Vorig jaar oktober maakte een paard een ritje over de A20 (zie bovenstaande video).

Dankzij het snelle optreden van een wegverkeersleider en een weginspecteur konden vorige week vrijdag gevaarlijke situaties worden voorkomen. Om de kat veilig van de snelweg te halen, zette de wegverkeersleider een kruis op de rijbaan en werd de maximumsnelheid verlaagd. Hierdoor kreeg de weginspecteur de ruimte om het dier zonder verdere risico's te vangen.

Gewond

Daarna is kat Prins overgebracht naar Dierenopvangcentrum Spijkenisse. Dinsdag is hij naar de dierenarts gebracht. Daar bleek dat de lip van Prins wat blauw is en dat die geschaafd is. Zijn nagels zijn enorm afgesleten en de puntjes zijn van zijn hoektanden af, aldus de dierenopvang op Facebook. De wond op zijn borst is waarschijnlijk een "soort brandwond met wat roest". Het dier wordt op dit moment behandeld aan zijn wonden, maar hij is "vooral aan het bijkomen".

Het was nog onduidelijk hoe de kat op de snelweg terechtkwam, maar de dierenopvang laat nu weten dat hij mogelijk is meegelift onder de motorkap. De eigenaar is nog steeds zoek. "Helaas heeft een eigenaar zich nog niet gemeld. Zodra hij klaar is voor adoptie komt hij op de site te staan. Hiervoor is het op dit moment nog te vroeg", aldus de dierenopvang.