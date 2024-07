Hugh traint speurhonden om lichamen onderwater te kunnen vinden: 'Dankbaar werk'

Het is een terugkerend drama als het warmer wordt in Nederland: mensen die verdrinken. Aantallen zijn voor dit jaar nog niet bekend, maar gemiddeld verdrinken rond de tachtig mensen per jaar in open water. Om mensen sneller te kunnen helpen wordt hulp ingeroepen van de beste speurders: honden.

Hugh Hulleman en zijn vrijwilligersteam van Search and Rescue Dogs (SARdogs) Zuid-Holland Zuid trainen speurhonden om vermiste personen onder water op te kunnen sporen. Dat doen ze door de dieren eerst aan een menselijke placenta te laten ruiken. Deze laten ze daarna onderwater zakken en de viervoeters moeten deze dan opduiken.

"Het is dankbaar werk", zegt Hugh. " Het is afschuwelijk als je een dierbare moet missen en geen afscheid kan nemen. Iedereen kan een beroep op ons doen; slachtofferhulp, particulieren of de politie. We hebben tien speurhonden waar we regelmatig mee trainen, zowel op het land als op het water."

