Hans doet bizarre ontdekking tijdens harken: 'Ineens zag ik die tandjes'

Dieren

Vandaag, 19:47 - Update: 2 uur geleden

Toen Hans Drost een maand geleden bezig was met vrijwilligerswerk bij watersportvereniging Het Koggeschip in Kampen, deed hij een opmerkelijke vondst. Tussen de blaadjes bij een hek ontdekte hij een steenmarter, volledig opgedroogd en gemummificeerd.

"Ik dacht eerst dat het een stuk hout was, maar toen zag ik zijn tandjes", vertelt Hans tegen Hart van Nederland. "Het beest is vast komen te zitten in een hoek van 90 graden. Ik denk dat 'ie daar al jaren lag. De ogen zijn eruit, maar verder is alles behouden: van kootjes tot aan de staart."

Volgens Hans is het dier waarschijnlijk langzaam gestorven en daarna helemaal uitgedroogd. "Het is eigenlijk een artefact geworden", zegt hij.

De steenmarter is een beschermd dier, dus vroeg Hans zich af of hij het dier wel zomaar mocht meenemen. De gemeente Kampen vertelde hem dat hij het dier mocht afgeven bij de milieustraat "als hij er vanaf wilde". Maar dat zag Hans niet zitten. "Daarvoor vind ik het te bijzonder. De politie zei dat ik het gewoon mocht houden, dus dat ga ik ook doen."

Museum

Het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden heeft al interesse getoond om de marter tentoon te stellen. Conservator Eric Mulder van museum Natura Docet in Denekamp noemt de vondst bijzonder, maar zet wel vraagtekens bij de omstandigheden. "Ik heb dit maar één keer eerder meegemaakt, bij een vos. Dieren blijven alleen goed bewaard als ze op een droge plek liggen. Het zou dus kunnen dat de steenmarter later verplaatst is."

Door Redactie Hart van Nederland

