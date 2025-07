Steenmarter rukt op, brengt overlast en veel schade met zich mee

De steenmarter komt vaker voor in Nederland en zorgt voor overlast en veel schade aan huizen en auto's. De marter is een beschermde diersoort en het dier trekt van het oosten van het land steeds verder Nederland in. Door het bouwen van nesten richt het dier schade aan in huizen en auto's en dat kan flink in de kosten lopen.

Nick Jager legt marterwering aan en ziet een toename in de vraag naar zijn dienst: "Ik zie tegenwoordig twee tot drie huizen per week met schade door steenmarters." In de afgelopen zeven jaar is het aantal steenmarters in Nederland meer dan verdubbeld.

Het dier heeft het formaat van een slanke huiskat en kan door kleine openingen in huizen en auto's kruipen. De marter bouwt haar nesten het liefst op warme plekken waardoor ze vaak in muurisolatie van huizen en de motoren van auto's kruipen.

Bij het bouwen van deze nesten kan de steenmarter flinke schade aanrichten. "Het dier zal de isolatie verplaatsen waardoor er op die plekken tocht in huis kan ontstaan", vertelt Nick. "Daarnaast bouwt het dier ook ergens een toilet en dat gaat naar verloop van tijd enorm stinken."

Doordat de steenmarter in Nederland een beschermde diersoort is, kan er weinig tegen gedaan worden. Beschermde dieren mag je niet doden, verjagen of vangen. De beste preventiemaatregel is daardoor het afsluiten van kiertjes en gaten in huizen om ervoor te zorgen dat marters niet naar binnen kunnen kruipen. Als het dier eenmaal in je huis zit, kan je hier flinke overlast van hebben.

"Ik heb aan het huis van een 88-jarige vrouw gewerkt", vertelt Nick. "Ze was door marters in haar zolder genoodzaakt in haar woonkamer te gaan slapen. Het geluid en de stank van de dieren trok ze simpelweg niet meer."

Schuwe dieren

De steenmarter kwam in de jaren 80 bijna niet meer voor in Nederland, maar is in de laatste jaren een opmars aan het maken vanuit Duitsland. "De steenmarter is een territoriaal dier en daarom verspreiden zij zich, zodat ze niet in elkaars territorium komen", vertelt Udo van Uchelen van de Nederlandse marterstichting.

"Maar mensen zijn ook deels verantwoordelijk voor de verspreiding. Een marter kan bijvoorbeeld een nestje bouwen in de warme motor van een auto. Wanneer je vervolgens naar je werk rijdt, neem je onbedoeld die steenmarter mee naar een nieuw gebeid. Er zijn speciale apparaten die je aan je motor kan verbinden. Deze maken een geluid dat steenmarters afschrikt."