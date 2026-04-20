Politie schiet losgebroken koe met vijf kogels dood en snijdt keel door

Vandaag, 18:31 - Update: 9 minuten geleden

Een koe die onderweg was naar het slachthuis, is maandagmiddag bij aankomst ontsnapt. Het dier ging ervandoor en kwam terecht in de buurt van de ringweg N7 bij Groningen. Omdat de koe voor gevaarlijke situaties zorgde op de weg, is besloten het dier af te schieten. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Agenten hebben de koe achtervolgd en meerdere pogingen gedaan om het dier te vangen, maar dat lukte niet. De koe liep een grasstrook in langs de ringweg N7, met het risico dat het dier de weg op zou gaan. Het verkeer op de ringweg werd stilgelegd.

Keel doorgesneden

De politie heeft de koe vervolgens met vijf kogels doodgeschoten. Volgens de correspondent ter plaatse gebeurde dat met een sniperpistool. Na het schieten is de keel van het dier doorgesneden om het uit zijn lijden te verlossen, aldus de politiewoordvoerder. Het dier is daarna afgevoerd door een slachtbedrijf.

Lees ook

Kudde losgebroken koeien gaat aan de wandel in Maastricht
Kudde losgebroken koeien gaat aan de wandel in Maastricht
Tientallen koeien losgebroken in Westervoort, vermoedelijk door wolf: 'Bizar'
Tientallen koeien losgebroken in Westervoort, vermoedelijk door wolf: 'Bizar'
Uitgebroken koe valt jongen aan, politie schiet dier dood
Uitgebroken koe valt jongen aan, politie schiet dier dood
Losgebroken koe veroorzaakt snelwegafsluiting
Losgebroken koe veroorzaakt snelwegafsluiting

