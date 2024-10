Tientalen koeien losgebroken in Westervoort, vermoedelijk door wolf: 'Bizar'

Een kudde van tientallen koeien is woensdagochtend losgebroken in het Gelderse Westervoort. De eigenaar laat aan Westervoort Plaza weten dat de koeien door het hek braken nadat ze werden opgejaagd door een wolf. Dorpsbewoner Bobbie Korver kon zijn ogen bijna niet geloven toen hij nietsvermoedend naar zijn werk reed en de nasleep van het incident met eigen ogen zag: "Het was een bizar beeld", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Rond 05.45 uur zat Bobbie in de auto, toen hij moest stilstaan bij een verkeerslicht. "Ik zag ineens een grote schim aankomen over de brug. Voor de zekerheid heb ik mijn verkeerslichten aangedaan omdat er auto's achter me reden.", vertelt hij. Toen de schim dichterbij kwam, werd duidelijk waar Bobbie mee te maken had: zo'n 30 losgebroken koeien. "Het zag er wel heel mooi uit, al was het natuurlijk niet goed dat ze losgebroken waren", aldus de Westervoorter.

Een koe is tijdens de dollemansrit op de vooruit van een auto beland, vertelt de automobilist aan de Gelderlander. "Ik zat onder het glas van het voorraam. Ik stapte uit en belde direct de politie. Met het verhaal dat er een koe tegen mijn auto was gebotst. Niet andersom”, zegt hij tegen de krant. Het dier kwam met de schrik vrij.

Inmiddels zijn de koeien weer veilig thuis.