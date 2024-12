Geredde circuswelpjes nu live te volgen via 'welpcam', kijk mee hoe ze herstellen

De negen welpjes die onlangs door Stichting AAP werden gered uit een Frans circus, zijn vanaf nu live te volgen. Via de "welpcam" kan iedereen zien hoe de katachtigen herstellen en "hun eerste stapjes zetten naar een beter leven."

De stichting redde begin deze maand twaalf leeuwen, waaronder drie volwassen dieren en negen welpjes uit een circus in Frankrijk. Het circus trok zich niets aan van het verbod op het fokken van wilde dieren. De geredde dieren verblijven momenteel in quarantaine bij AAP in Spanje.

Rehabilitatie is volgens de stichting een tijdrovend proces. Normaal gesproken is er daarom ook geen tijd om dit vast te leggen op camera. Daarom heeft ze ervoor gekozen een "welpcam" neer te zetten in het verblijf, waarop iedereen het herstel van de dieren live kan volgen.

Zwaar verwaarloosd

Na de reddingsoperatie bleken de dieren zwaar verwaarloosd. "Ze zijn mager en lijden aan verschillende gezondheidsproblemen, zoals onbehandelde infecties en botbreuken. Dit is het gevolg van een slecht dieet en de veel te kleine behuizing in het circus", schrijft AAP op haar website.

AAP zet zich actief in voor het verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Ze hopen dat mensen zich door de "welpcam" meer bewust worden van de gevolgen voor de dieren en de lange weg die ze moeten afleggen voordat ze weer dier zijn.