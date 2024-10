Gemeente Haarlem komt met financiële steun minima voor zorgkosten huisdieren

Goed nieuws voor Haarlemmers met een laag inkomen: de gemeente Haarlem komt eigenaren van honden, katten en andere dieren tegemoet door de komende twee jaar geld beschikbaar te stellen voor armere huishoudens die moeite hebben om de zorgkosten en het voer voor hun dieren te betalen. De afgelopen jaren zijn die kosten flink gestegen in Nederland.

De gemeente Haarlem maakt 90.000 euro vrij, die in 2025 en 2026 besteed kan worden. Daarnaast stelt de plaatselijke voedselbank 14.000 euro beschikbaar om dierenvoer toe te voegen aan de voedselpakketten. De kosten van de dierenarts zijn fors gestegen in Nederland, en deze maatregel zou huisdierbezitters met een lager inkomen helpen om de ziektekosten van hun trouwe viervoeter te betalen.

In vergelijking met vorig jaar is het tarief van een consult of standaardingreep met 9 procent gestegen. Ten opzichte van twee jaar geleden is een dierenartsconsult bijna 20 procent in prijs toegenomen. Dat meldt de website Huisdierenverzekeringen.nl.

Positieve effecten

"Honden zijn goed tegen eenzaamheid. Bovendien verlagen ze stress, en mensen met geldzorgen hebben al zoveel stress. Zo’n hond zit gelukkig naast je op de bank," zegt Haarlemmer en hondeneigenaar Nanda Herbold tegen het Noordhollands Dagblad.

Niet alleen honden hebben een positieve werking op mensen. Volgens Amerikaans onderzoek uit 2009 blijkt dat mensen met een kat 30 procent minder kans hebben op een hartaanval dan mensen zonder kat. Ook ervaren katteneigenaren minder stress dan mensen zonder.

Poes Puk

Mensen met dieren moeten steeds vaker dieper in de buidel tasten om ervoor te zorgen dat hun harige vriend niets tekortkomt. Een goed voorbeeld is de poes Puk. Marjolijn, het baasje van Puk, vertelde eind vorig jaar bij Hart van Nederland (zie de bovenstaande video) dat ze een rekening van de dierenarts kreeg van 12.000 euro na een operatie. Marjolijn heeft het ook niet breed, maar koos toch voor de dure operatie om haar toen 13-jarige huisdier te redden. Geld dat ze zelf ook goed had kunnen gebruiken.

Het verhaal van Marjolijn, dat ook op sociale media werd gedeeld, leidde toen tot een stortvloed aan reacties. Sommige mensen wilden haar steunen, maar er waren ook mensen die het bizar vonden dat ze zoveel geld overheeft voor haar kat.