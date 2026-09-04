Plotwending rond vermiste pony Sjaam: hierom haalde de politie zelf het dier weg

De vermeende diefstal van pony Sjaam in Heukelum leidde tot flink wat consternatie. Er werd volop meegeleefd met baasje Leo van Nimwegen, die in zak en as zat vanwege de diefstal. Begin augustus kwam het dier weer bovenwater en werd het herenigd met Leo. Maar, nu blijkt dat Sjaam helemaal niet gestolen is geweest.

Zo zit het in elkaar. De politie is 'de schuldige', maar wel met een reden. Het was onderdeel van een lopend onderzoek naar kinderpornografie. De politie was namelijk een man op het spoor gekomen. Van de man is bekend dat hij vaak in het Gelderse Heukelum verbleef. Volgens de politie liepen kinderen in het plaatsje gevaar omdat van hen bekend was dat zij vaak de pony verzorgden. Dat deed de politie besluiten om de pony 's nachts weg te halen.

Leo niet op de hoogte

De politie koos er doelbewust voor om eigenaar Leo niet op de hoogte te stellen van de 'pony-kidnap', omdat het lopende onderzoek anders geschaad had kunnen worden. Een bijzondere actie, zo stelt de politie in haar eigen bericht. Toen de verdachte in augustus werd aangehouden, heeft de politie contact gezocht met Leo en Sjaam meteen teruggebracht.

Hoe radeloos Leo was na de 'diefstal' van Sjaam en wat de pony voor hem betekent, kun je zien in de video bovenaan dit artikel.

Goed verzorgd

Tijdens de enkele weken durende absentie van Sjaam, verbleef het dier bij een manege en werd het goed verzorgd. De kinderen die Sjaam normaliter verzorgen, waren ook nogal ontdaan van de vermissing van de pony. Zij zijn inmiddels ingelicht door de politie over Sjaams plotselinge verdwijning.

Het onderzoek naar de verdachte loopt nog, vandaar dat de politie nog terughoudend is met het delen van meer informatie. Wel wil de politie benadrukken dat eigenaar Leo en de kinderen geen rol spelen in het lopende onderzoek. De redactie heeft contact gehad met Leo over het voorval, maar hij wil vrijdag nog niet reageren op wat er allemaal is gebeurd.