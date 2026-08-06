Gestolen pony Sjaam na bijna een maand weer thuis: 'Gat in de lucht gesprongen'

Begin juli was Leo van Nimwegen nog ten einde raad. Zijn 22-jarige pony Sjaam was 's nachts uit het weiland gestolen in Heukelum. Sindsdien ontbrak elk spoor van het dier. Er werden flyers verspreid en zelfs speurhonden werden ingezet. Maar bijna een maand later kwam donderdagmiddag het verlossende telefoontje van de politie: Sjaam is gevonden.

Rond 10.00 uur kreeg Van Nimwegen het telefoontje dat pony Sjaam terecht was. "We hebben geen idee waar hij is geweest. Toen ik hoorde dat hij was gevonden, sprong ik een gat in de lucht", zegt Van Nimwegen telefonisch tegen Hart van Nederland. "De politie belde dat ze onderweg waren om Sjaam bij ons af te leveren."

In de bovenstaande video vertelde Leo van Nimwegen eerder tegen Hart van Nederland hoe graag hij Sjaam weer terug wilde zien: "Mijn halve leven is weg".

Vrolijk en fris

Volgens Van Nimwegen ziet Sjaam er goed gepoetst en goed verzorgd uit. Omdat koliek kan ontstaan door een darmverstopping, wat voor paarden dodelijk kan zijn, houdt Van Nimwegen de darmwerking van Sjaam goed in de gaten.

"We hebben geen idee wat hij de afgelopen vier weken heeft gegeten. Ondanks alles loopt hij er vrolijk en fris bij. Wel lijkt hij nog wat last van zijn darmen te hebben", vertelt hij verder.

Aangifte

Eerder vertelde Van Nimwegen tegen Hart van Nederland dat op inbeslaggenomen camerabeelden te zien was dat zo'n 6 à 7 mannen uit een busje stapten, aan het hek morrelden en het openden. Verderop stond een paardentrailer klaar. Waarom Sjaam überhaupt was gestolen, blijft voor Van Nimwegen een raadsel. "Er valt geen droog brood aan het oude beest te verdienen, Sjaam is al op leeftijd en heeft een doorgezakte rug."

Er is aangifte van diefstal gedaan. Van Nimwegen gaat er nog steeds van uit dat Sjaam is gestolen.