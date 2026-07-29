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Fotografen lokken jonge wolven voor foto's, gemeente grijpt in

Dieren

Vandaag, 07:22

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De gemeente Heerde neemt maatregelen om het lokken van jonge wolven tegen te gaan. Volgens een bericht van de gemeente op Facebook komt het geregeld voor dat fotografen zogenaamde rustgebieden voor wild betreden om jonge wolven te lokken met eten om ze vervolgens te fotograferen.

In het Facebookbericht is te lezen dat de gemeente momenteel veel fotografen in het rustgebied van het bos in Heerde ziet. Normaal gesproken is dit gebied doordeweeks afgesloten vanwege oefeningen van het Artillerie Schietkamp (ASK), maar omdat deze momenteel niet plaatsvinden, is het gebied tijdelijk opengesteld.

Maatregelen tegen fotografie

Het gebied is voer voor fotografen, maar het is niet toegestaan om het rustgebied voor wild te betreden. "Buiten het feit dat fotografen daar niet mogen komen, blijken ze ook geregeld wolven te voeren om mooie foto's te maken", aldus de gemeente. 'Deze wolven groeien daarmee op met mensen en kunnen daardoor later uitgroeien tot probleemwolven. Dit willen we natuurlijk ten alle tijden voorkomen."

De gemeente Heerde heeft nu besloten om maatregelen te nemen tegen het fotograferen van de wolven. Zo worden er extra informatieborden geplaatst in het bosgebied, en wordt er intensiever gecontroleerd, ook in de avonden en weekenden. Wie toch een overtreding begaat, kan worden beboet.

Door Redactie Hart van Nederland

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