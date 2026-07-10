OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Nederland heeft dodelijkste wolven van Europa'

Dieren

Vandaag, 06:52

Link gekopieerd

Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek van Wageningen Universiteit. Gemiddeld doodt een wolf in ons land 25 dieren per jaar, meer dan in ieder ander Europees land.

Vorig jaar waren 131 wolven volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 3300 dieren. Dat komt neer op iets meer dan 25 gedode dieren per wolf. België volgt met gemiddeld 24,1 gedode dieren per wolf. In Noorwegen ligt dat aantal op 21,9, in Kroatië op 16,9 en in Oostenrijk op 16,2.

Duitse aanpak

Staatssecretaris Erkens (Landbouw) wil samen met Duitsland bekijken of de wolvenpopulatie aan beide kanten van de grens gezamenlijk kan worden beheerd. In Duitsland wordt niet alleen ingegrepen bij individuele probleemwolven, maar wordt ook gestuurd op de omvang van de populatie. Daarbij ligt de aandacht vooral op roedels die veel aanvallen op vee veroorzaken. Volgens Erkens kan zo'n gezamenlijke aanpak helpen om het aantal incidenten terug te dringen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.