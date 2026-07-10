'Nederland heeft dodelijkste wolven van Europa'

Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa. Dat blijkt volgens De Telegraaf uit onderzoek van Wageningen Universiteit. Gemiddeld doodt een wolf in ons land 25 dieren per jaar, meer dan in ieder ander Europees land.

Vorig jaar waren 131 wolven volgens de onderzoekers verantwoordelijk voor de dood van ongeveer 3300 dieren. Dat komt neer op iets meer dan 25 gedode dieren per wolf. België volgt met gemiddeld 24,1 gedode dieren per wolf. In Noorwegen ligt dat aantal op 21,9, in Kroatië op 16,9 en in Oostenrijk op 16,2.

Duitse aanpak

Staatssecretaris Erkens (Landbouw) wil samen met Duitsland bekijken of de wolvenpopulatie aan beide kanten van de grens gezamenlijk kan worden beheerd. In Duitsland wordt niet alleen ingegrepen bij individuele probleemwolven, maar wordt ook gestuurd op de omvang van de populatie. Daarbij ligt de aandacht vooral op roedels die veel aanvallen op vee veroorzaken. Volgens Erkens kan zo'n gezamenlijke aanpak helpen om het aantal incidenten terug te dringen.