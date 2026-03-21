Eend ontvoerd bij school in Duiven: leerlingen in shock

Grote schrik bij leerlingen van het Candea College in Duiven. Zij waren getuige van een heuse 'ducknapping'. Een witte eend, die al lange tijd voor de school rondzwom, werd op klaarlichte dag ontvoerd.

Een van de leerlingen kwam helemaal overstuur thuis, zo schrijft de politie Duiven in een bericht op Facebook. De moeder van het kind hoorde het bijzondere verhaal aan en schakelde de politie in.

Man met donkere jas

Volgens de leerlinge, die samen met haar klasgenoten vanuit het lokaal getuige was van de ontvoering, stopte er halverwege de middag een zwarte auto bij het watertje waar de eend zwom. Daarop stapte een man met een donkere jas uit, pakte een net en viste daarmee de witte eend uit het water. Het dier werd in de kofferbak gegooid, waarna de auto wegreed.

Het voorval maakte extra indruk op de leerlingen, omdat zij de eend 'kenden'. Al langere tijd zwom en waggelde het dier rond voor de school. De leerlingen hadden daardoor een band opgebouwd met de witte eend.

Getuigenoproep

De politie laat weten dat er op dit moment te weinig aanknopingspunten zijn om de zaak verder te onderzoeken. Mensen die iets gezien hebben of mogelijk beeldmateriaal hebben, worden opgeroepen zich te melden.