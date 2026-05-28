Dorp met handen in het haar: ondanks maatregelen toch overlast van ganzen

Dieren

Vandaag, 22:45

In Beuningen zorgen ganzen al jaren voor veel overlast in woonwijken. Ondanks dat de gemeente dit voorjaar 699 ganzeneieren behandelde om de populatie op een diervriendelijke manier te beperken, hebben veel bewoners het idee dat er juist méér ganzen zijn dan voorheen. Vooral rond vijvers en sloten bij het Heuvepark zijn de dieren volop aanwezig.

Beuningenaren klagen vooral over lawaai en ganzenpoep op straten en stoepen. Sommigen spreken van een 'vieze smeerboel' en zeggen dat de overlast niet is afgenomen. Tegelijkertijd zijn er ook inwoners die genieten van de ganzen en hun jongen langs het water. De gemeente erkent de overlast, maar hoopt dat die door de behandeling van de eieren afneemt.

De gemeente Beuningen wil de komende jaren doorgaan met zogenoemde nestreductie. Zo worden eieren geprikt of met olie ingesmeerd om zo de groei van embryo's te voorkomen. Volgens een woordvoerder is gekozen voor deze aanpak omdat die als diervriendelijk wordt gezien. De hoop is dat het aantal ganzen op termijn alsnog afneemt.

Door Redactie Hart van Nederland

