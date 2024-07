Ganzen met pulletjes ternauwernood gered van A10, één pul in de put

Een ganzenfamilie heeft maandagmiddag de snelweg A10 overgestoken. Tussen het voorbijrazende verkeer door wisten de ganzen en hun zes pulletjes ternauwernood de overkant te bereiken, waarna ze in veiligheid konden worden gebracht. Eén pul viel echter in de put. Het vogeltje is daarna niet meer gevonden.

De politie kreeg maandagmiddag een melding binnen van de overstekende ganzen. De dieren liepen in alle rust over de snelweg en trokken zich ogenschijnlijk niets aan van het voorbijrazende verkeer. Eenmaal ter plaatse zagen agenten de ganzen over de vluchtstrook lopen, rechts van de snelweg. Vanwege de veiligheid had Rijkswaterstaat op dat moment de rechterrijbaan al afgesloten en was ook de dierenambulance ingeseind.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In put gevallen

Samen met medewerkers van de dierenambulance hebben agenten de ganzenfamilie via een nooduitgang in de geluidswal weggeleid van de snelweg. Eén pul bleek op dat moment in een put te zijn gevallen en kon niet meer worden gevonden. De rest van de ganzenfamilie is achter de geluidswal met elkaar herenigd.

Volgens de politie hadden de ganzen meerdere ongelukken kunnen veroorzaken, "maar gelukkig is dit allemaal goed afgelopen."

Een paar jaar geleden werd ook al een andere ganzenfamilie van de A10 geplukt. Dat zie je in de video bovenaan.