Geen plek in de herberg: onderkoelde hond vastgebonden aan paal gevonden

Bij het krieken van de dag kreeg de dierenambulance in Vlaardingen op kerstochtend al meteen hartverscheurend nieuws. Een voorbijganger had een lieve hond ontdekt, vastgeketend aan een paal en eenzaam achtergelaten in de kou. "We vonden haar in de regen, ze maakte een trieste en terneergeslagen indruk en was onderkoeld."

Vlak bij een begraafplaats in Maassluis werd de American Bully op eerste kerstdag gevonden. Bij gebrek aan een naam is het teefje liefdevol 'Kersthondje' gedoopt, vertelt een medewerker van de dierenambulance. "Ze heeft jonkies gekregen. Was ze daarna niet meer nodig? We weten het niet. Uiteraard zijn we op zoek naar de eigenaar. Het dier is wel gechipt, het is een rashond, maar we weten nog niet wie de eigenaar is of wie haar zo bruut alleen heeft achtergelaten."

Toch nog warme kerst

Een medewerker van de dierenambulance wil geen oordeel vellen over degene die haar zo heeft achtergelaten. "Er zijn zoveel redenen te noemen waarom iemand een dier zo achterlaat. Wij doen dit werk al jaren en je maakt echt alles mee. Van mensen die op vakantie gaan tot echtscheidingen of - heel triest - baasjes die het financieel niet meer kunnen opbrengen om nog voor een dier te zorgen. Maar zeker is wel dat er voor dit lieve dametje geen plek was in de herberg", refereert de medewerker aan het Bijbelse kerstverhaal.

Aan het einde van eerste kerstdag is over het verhaal achter de verlaten hond nog steeds veel onduidelijk, maar er is wel iemand die zich het lot van het dier aantrekt. De fokker waar de hond vandaan komt, herkende haar en meldde zich. 'Kersthondje' is nu veilig bij de fokker thuis. Toch nog een warme kerst.