Brandweer rukt uit met hoogwerker voor ganzenfamilie in Dongen

Een ganzenfamilie heeft zaterdagochtend een straat in Dongen flink op stelten gezet. De dierenambulance en brandweer rukten uit nadat een melding binnenkwam dat een gans vast zou zitten in een boom. Zelfs een hoogwerker uit Tilburg werd ingezet. Ter plaatse bleek de situatie echter heel anders in elkaar te steken.

De melding kwam zaterdag rond 09.45 uur binnen bij de dierenambulance. "Wij kunnen niet in de boom komen. Daarom werken we nauw samen met de brandweer. Ter plaatse vroeg de brandweer of we mee konden op de hoogwerker om te assisteren", zegt Dierenopvangcentrum Breda tegen Hart van Nederland.

Nest in boom

Eenmaal boven in de hoogwerker werd duidelijk dat er helemaal geen gans vastzat. "We zagen namelijk een nest van een nijlgans. Daarom namen we telefonisch contact op met Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert. Zij gaven aan dat het normaal is dat een nijlgans hoog in de boom een nest heeft."

De dieren werden daarom met rust gelaten. "Als ze eraan toe zijn om naar het water te gaan, dan laten ze zich uit het nest vallen en gaan ze als gezinnetje naar het water toe."