Meerdere dieren van basisschool Zwanenburg 'op gruwelijke wijze' gedood

Een medewerker van basisschool De Kameleon in Zwanenburg (Noord-Holland) ontdekte donderdagochtend iets afschuwelijks. Meerdere dieren van het verblijf bij de school waren "op gruwelijke wijze" gedood, schrijft de school op Facebook. Ook waren hokken vernield.

De medewerker wilde de schoolkippen en -konijnen verzorgen toen die de ravage aantrof. "Ze hebben alles vernield", staat er geschreven. "Maar wat nog veel erger is, is dat zij een aantal dieren op gruwelijke wijze hebben doodgemaakt." De dader moet over het dak zijn geklommen, want het verblijf van de dieren bevindt zich in de binnentuin.

Directrice van de school Wendy Veldhuizen vertelt aan NH Nieuws dat twee kippen zijn gedood en een van de twee konijnen. "De kippen waren opgesloten in een container, en we vermoeden dat het konijn met een schep is toegetakeld." De andere acht kippen en het laatste konijn zijn naar een veilige plek gebracht.

Leerlingen

Normaal worden de schooldieren verzorgd door de leerlingen, maar vanwege de meivakantie nemen medewerkers de zorg over. "De kinderen zijn vanzelfsprekend erg gesteld op de dieren. Hoe gaan we dit aan ze uitleggen?", aldus Veldhuizen.

De dieren zijn onderdeel van De Kameleon, meldt de basisschool. "Van ei tot kuiken tot kip hebben we ze samen grootgebracht en de konijnen uit een opvang gehaald en verzorgd." Op de school heerst groot verdriet. "Hoe ben je in staat zoiets te doen?"