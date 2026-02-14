Opnieuw dolfijn aangespoeld op wad bij Wierum: dood uit het slijk gehaald

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is bij Wierum (Friesland) een dolfijn gestrand. Zaterdagmiddag werd het dier honderden meters uit de kust gevonden op het wad. Toen de dierenambulance arriveerde, bleek de dolfijn al overleden.

Woensdag werd rond dezelfde plek nog een levende dolfijn aangetroffen. Dat dier is overgebracht naar SOS Dolfijn in Anna Paulowna (Noord-Holland) om daar aan te sterken. Het gaat voorzichtig de goede kant op met het dier en sterkt het langzaam aan.

Inwoners van het dorp Wierum en wandelaars zagen het gebeuren en kwamen een kijkje nemen. Beeld CAMJO Media

De overleden dolfijn lag volgens een correspondent ter plaatse diep in het slijk en moest met hulp van een omstander naar de kant worden gesleept. Samen met een medewerker van de dierenambulance is het dier op een brancard gelegd en in de ambulance getild.

Daarna is de dolfijn overgebracht naar Utrecht, waar onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak.