Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw dolfijn aangespoeld op wad bij Wierum: dood uit het slijk gehaald

Dieren

Vandaag, 18:11 - Update: 31 minuten geleden

Link gekopieerd

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is bij Wierum (Friesland) een dolfijn gestrand. Zaterdagmiddag werd het dier honderden meters uit de kust gevonden op het wad. Toen de dierenambulance arriveerde, bleek de dolfijn al overleden.

Woensdag werd rond dezelfde plek nog een levende dolfijn aangetroffen. Dat dier is overgebracht naar SOS Dolfijn in Anna Paulowna (Noord-Holland) om daar aan te sterken. Het gaat voorzichtig de goede kant op met het dier en sterkt het langzaam aan.

Inwoners van het dorp Wierum en wandelaars zagen het gebeuren en kwamen een kijkje nemen. Beeld CAMJO Media

Inwoners van het dorp Wierum en wandelaars zagen het gebeuren en kwamen een kijkje nemen. Beeld CAMJO Media

De overleden dolfijn lag volgens een correspondent ter plaatse diep in het slijk en moest met hulp van een omstander naar de kant worden gesleept. Samen met een medewerker van de dierenambulance is het dier op een brancard gelegd en in de ambulance getild.

Daarna is de dolfijn overgebracht naar Utrecht, waar onderzoek wordt gedaan naar de doodsoorzaak.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

SOS Dolfijn voorzichtig positief over aangespoelde dolfijn bij Wierum
SOS Dolfijn voorzichtig positief over aangespoelde dolfijn bij Wierum
Dolfijn die aanspoelde bij Wierum opgevangen: ze kan niet zelfstandig zwemmen
Dolfijn die aanspoelde bij Wierum opgevangen: ze kan niet zelfstandig zwemmen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.