Ernstig gewonde gans ingeslapen in Zoetermeer, getuigen zien man met mes

Op de Boerhaavelaan in Zoetermeer is maandag een gewonde gans aangetroffen. Getuigen zouden mogelijk een man met een mes in zijn hand in de buurt van het dier hebben gezien, bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

De man zou volgens getuigen een verdachte beweging richting de gans hebben gemaakt, waarna hij op de vlucht sloeg omdat er vermoedelijk teveel omstanders zouden zijn. De politie werd vervolgens ingeschakeld om onderzoek te doen.

De gans werd opgehaald door de dierenambulance, maar het beestje was niet meer te redden. Vanwege het ernstige letsel is het dier later die dag ingeslapen.