Drie wolven doodgereden bij Otterlo: politie onderzoekt mogelijke opzet

Bij de Veluwse plaats Otterlo zijn donderdagochtend vroeg drie wolven doodgereden. Dat gebeurde op de Harderwijkerweg tussen Otterlo en het ecoduct dat het Nationaal Park Hoge Veluwe verbindt met Planken Wambuis.

Volgens de politie worden de wolven momenteel onderzocht om te kijken of sprake is van opzet bij de aanrijding of dat het om een verkeersongeval ging. De politie geeft nog geen informatie over mogelijke betrokkenen.

