Herdershond die baby Hailey aanviel in Coevorden overgebracht naar andere plek

De herdershond die vorige maand de vier maanden oude baby Hailey aanviel in Coevorden, verblijft niet meer bij zijn eigenaar. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente aan RTV Drenthe. De eigenaar heeft al zijn honden vrijwillig naar een andere plek gebracht.

Begin maart wandelde Damian samen met zijn vrouw, dochtertje Hailey en zijn hond door de straat toen ze werden aangevallen door de herdershonden van de buurman. Hailey werd in haar enkel gebeten en ook de hond van het gezin raakte gewond. "Er stonden vier tandafdrukken in de knie van mijn dochtertje. We zijn direct naar het ziekenhuis gegaan, waar mijn dochter een prik en antibiotica heeft gekregen", vertelde Damian toen aan Hart van Nederland.

Het incident zorgde voor onrust in de wijk. Volgens een buurtbewoner was het niet de eerste keer dat zoiets gebeurde. "Er zit hier een basisschool, buitenschoolse opvang en een consultatiebureau in de straat. We maken ons zorgen om de veiligheid van deze kinderen."

Probleem verschoven naar andere gemeente

Na het voorval hebben Damian en zijn vrouw aangifte gedaan en een officiële melding gemaakt bij de gemeente Coevorden. De gemeente stelde een aanlijnplicht en muilkorfplicht in en bekeek of het mogelijk was om de honden te laten testen op gedrag.

Nu de honden zijn verplaatst naar een andere gemeente, laat de woordvoerder aan de regionale omroep weten dat er geen gedragsonderzoek meer komt. "Je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat hetzelfde weer gebeurt op een andere plek. Maar op het moment dat de honden naar een andere gemeente gaan, is de eigenaar verplicht om dat zelf te melden aan die gemeente. Wij laten het los."

Damian is opgelucht nu de honden niet meer in de straat rondlopen, maar de zorgen zijn nog niet helemaal verdwenen. "De honden zijn gevaarlijk. Dat hebben ze bewezen. En het probleem is nu niet opgelost, maar het probleem is verschoven. Dat vind ik ook niet echt kunnen." Naar welke gemeente de honden zijn verplaatst, is niet bekend.