Dierenpolitie neemt extreem uitgehongerde hond in beslag

De dierenpolitie in Amsterdam heeft een Berner sennenhond in beslag genomen die ernorm vermagerd was. Dat schrijft de politie op sociale media. "De hond had een body condition score van 1 op 9, wat betekent dat het dier extreem mager was", valt in het bericht te lezen.

Het gebeurt helaas vaker dat dieren er zo ernstig aan toe zijn dat ze weggehaald moeten worden, zo is te zien in bovenstaande video.

Volgens de politie had de eigenaar een moeilijke periode achter de rug met meerdere problemen. "Maar dat neemt niet weg dat de zorg voor je huisdieren nog altijd voldoende dient te zijn", aldus de dierenpolitie. De eigenaar erkende dat de hond een betere toekomst verdient en deed vrijwillig afstand.

De viervoeter krijgt inmiddels de nodige zorg en er wordt naar een nieuw thuis gezocht. De politie maakt een proces-verbaal op voor het onthouden van zorg en gaat een houdverbod voor huisdieren aanvragen voor de eigenaar.