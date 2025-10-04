Gezinsuitbreiding voor koningspaar op Werelddierendag: Mambo krijgt gezelschap

Het leukste nieuws deze dierendag komt misschien wel van het Koninklijk Huis. Koning Willem-Alexander en koning Máxima hebben namelijk bekendgemaakt dat ze een tweede hondje hebben genomen. Het is nog een pup, een labrador, die luistert naar de naam Jagger.

De zwarte viervoeter mag Mambo gaan vergezellen, de hond die al bij de royals verblijft. Uiteraard is er een foto op Instagram geplaatst, waarop beide dieren vrolijk poseren. Grappig detail is dat beide hondjes klein genoeg zijn om een bijzettafel te delen in de tuin van het koningspaar.

Mambo, een witte toypoedel, is sinds 2021 in bezit van de koning en koningin. Het dier heeft zelfs onderdeel uit mogen maken van officiële fotosessies van het gezin.

