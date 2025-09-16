Dit viel op in de troonrede, en deze thema's misten Nederlanders

Verdeeldheid, migratie, huizen bouwen: het zijn onderwerpen waarover koning Willem-Alexander dinsdag sprak tijdens Prinsjesdag. Maar vertelde hij ook wat Nederlanders écht belangrijk vinden? Hart van Nederland vroeg het panel welke thema’s het meest opvielen in de troonrede, en welke onderwerpen volgens hen onvoldoende aan bod kwamen. Dit viel ons publiek op, én dit hadden ze graag meer gehoord.

Aan dit onderzoek deden 4.696 deelnemers mee die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking. Aan mensen werd onder meer een lijst voorgelegd met daarin 17 thema's die in de troonrede werden besproken, waaruit mensen de drie voor hen meest in het oog springende thema's van dit jaar konden kiezen. Ook konden zij in een open antwoordveld een eigen antwoord invullen.

Het thema dat de meeste Nederlanders (42 procent) direct is bijgebleven, is de verdeeldheid in ons land. Koning Willem-Alexander gaf aan dat mensen elkaar steeds vaker fel bestrijden: "Helaas lijken in Nederland mensen steeds vaker tegenover elkaar te staan, op straat, online en niet in de laatste plaats in Den Haag." De koning deed daarom een nadrukkelijke oproep: steek elkaar, ondanks alle verschillen, "op een volwassen manier" de hand toe.

Migratie stond bij ruim een derde van de mensen (34 procent) hoog op het lijstje van opvallende onderwerpen. De koning noemde het zelfs "een van de grootste zorgen in het land". Het kabinet wil volgens hem snel meer grip krijgen op migratie, onder andere met een nieuwe migratiewet die nog voor de verkiezingen rond moet zijn.

Een groep vrouwen uit Staphorst komt al sinds 1999 in typische klederdracht op de derde dinsdag van september naar Den Haag. En dat is niet onopgemerkt gebleven, een aantal van hen werd uitgenodigd om aanwezig te zijn in de Koninklijke Schouwburg waar koning Willem-Alexander de Troonrede voorlas. Bekijk het hier:

2:53 Staphorster vrouwen al 25 jaar in klederdracht naar Prinsjesdag

Huizen, zorg en veiligheid

Een kwart van de Nederlanders vond het nieuws over woningbouw opvallend. De koning beloofde namelijk vier nieuwe grote locaties voor woningbouw, maar ook een aanpak waardoor er sneller gebouwd kan worden. Dat moet jongeren helpen om makkelijker aan een woning te komen, omdat dat volgens Willem-Alexander "een cruciale stap op weg naar zelfstandigheid" is.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Verder werd duidelijk dat ook de uitspraken over zorg voor jong en oud bij veel mensen (23 procent) bleef hangen. De koning noemde plannen om ouderen langer thuis zorg te geven en ook de toegankelijkheid van de jeugdzorg te verbeteren.

Veiligheid in de buurt werd net zo vaak genoemd als opvallend onderwerp. De koning vertelde concreet dat er meer geld komt voor veiligere stations, extra opvangplekken voor vrouwen die te maken krijgen met geweld en strengere aanpak van geweld tegen vrouwen.

Portemonnee en oorlog dichtbij huis

Andere thema's die veel mensen het meest eruit vonden springen gingen over koopkracht en de onrustige internationale situatie, twee onderwerpen die in onzekere tijden wel met elkaar te maken hebben. Willem-Alexander beloofde in de troonrede dat Nederlanders er volgend jaar op vooruitgaan, mede dankzij het handhaven van de verlaging van de brandstofaccijns.

Maar deze koopkracht en de Nederlandse economie staat ook onder druk. De koning benoemde onder meer de toegenomen handelstarieven en de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Willem-Alexander sprak over hogere defensie-uitgaven en de inzet van Nederlandse militairen in Polen, vlakbij Oekraïne. Hij noemde de situatie rond Oekraïne "urgent" en verzekerde dat Nederland het land blijft steunen. Ook blijft het kabinet inzetten op vrede en een staakt-het-vuren in Gaza, vooral via samenwerking binnen Europa, aldus de koning.

Dit hadden Nederlanders méér willen horen

Toch was niet iedereen tevreden: Nederlanders misten vooral meer aandacht voor de zorg (28 procent) in de troonrede. In een tijd waarin wachttijden bij ziekenhuizen en huisartsen blijven oplopen, hadden ze gehoopt dat de koning duidelijkere plannen zou noemen.

Daarnaast voelden veel mensen (21 procent) dat veiligheid en criminaliteit scherper hadden gekund, en wilden net zoveel mensen (21 procent) ook duidelijker toezeggingen over hun portemonnee, vooral zekerheid rond inkomen en vaste lasten.

Ten slotte miste één op de vijf Nederlanders meer trots op tradities en de nationale identiteit. Juist nu er zoveel verdeeldheid is, hadden mensen graag gehoord wat Nederland verbindt, in plaats van wat hen uit elkaar drijft.