Dieren in nood door hoogwater bij Friese Holwert

Veel dieren moesten zondagochtend vluchten voor het hoge water bij het Friese Holwert. Door de stevige wind aan de kust kwam het hoge water opzetten, waardoor de pont naar Holwert werd afgesloten omdat de weg ernaartoe onder water kwam te staan. Vele muizen, hazen en andere dieren die in het gebied leven moesten vluchten voor het water.

Een aantal muizen overleefden het voorval niet, maar sommigen zochten een beschut plekje en hielden elkaar warm door op elkaar te gaan liggen. Ook een aantal hazen sloegen op de vlucht, maar helaas kwam ook daar het water voor sommigen te snel.

Voor de vogels was er wel goed nieuws, zij konden genieten van de muizen waarvoor het water helaas net iets te hoog was geworden.