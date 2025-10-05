Hoogwater zorgt voor overlast op Texel: straten blank en panden ondergelopen

Op Texel zorgt extreem hoogwater zondag voor flink wat overlast. In de haven van Oudeschild staat het water maar liefst 2 meter en 40 centimeter boven NAP. Straten, parkeerplaatsen en terrassen zijn ondergelopen en het water staat tot aan de gevels van verschillende restaurants, winkels en hotels.

Ondernemers en bewoners hebben het hele weekend gewerkt aan noodmaatregelen om schade te beperken. Winkels werden deels ontruimd en ramen en deuren verstevigd met houten platen. In één restaurant draaien zware pompen continu om duizenden liters water per minuut weg te pompen. Volgens een correspondent ter plaatse hield de eigenaar de hele nacht de wacht uit angst dat de pompen zouden uitvallen.

De situatie is het gevolg van een combinatie van stormachtig weer op zee en een krachtige noordwestenwind. De Noordzee fungeert daarbij als een soort trechter, waardoor het water wordt opgestuwd richting de Waddeneilanden. Op Texel zijn er al het hele weekend zware windstoten gemeten die het water verder richting de kust duwen.

Veerboten hebben last van hoog water

Het hoge water zorgt niet alleen voor overlast op het eiland zelf, maar ook voor problemen in het verkeer. De TESO-veerboot, de enige verbinding met het vasteland, is tijdelijk uit de vaart gehaald. Reizigers tussen Den Helder en Texel kunnen voorlopig niet oversteken. Later in de ochtend wordt de vaart mogelijk hervat.

Ook de boot van Harlingen naar Terschelling en Vlieland vaart minder vaak of vertrekt later in verband met het hoge water. Daar stond het water zelfs nog iets hoger dan in Oudeschild, in de haven werd zelfs bijna +02.90m gemeten.

Hoogwater in de haven van Harlingen. Beeld: Noormannen

Code geel ingetrokken

Het KNMI heeft code geel voor de zware windstoten inmiddels ingetrokken. Volgens meteoroloog Stefan van der Grijze wordt het zondag een stuk rustiger al kan het aan de kust af en toe nog flink waaien.