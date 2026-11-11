Bruinvis in nood gered uit Waddenzee bij Friese Koehool

Aan de Waddenkust bij het Friese Koehool is woensdagochtend een bruinvis in nood uit het water gered. De dierenambulance werd ingeschakeld omdat de kans groot was dat de bruinvis zou verdrinken. De bruinvis wordt ondergebracht bij SOS Dolfijn.

Het dier werd ontdekt door het Wetterskip Fryslân tijdens een controle langs de kust. Ze troffen de bruinvis op zijn zij aan. Medewerkers hebben het dier uit het water gehaald.

In afwachting van de komst van SOS Dolfijn werd het dier nat gehouden met water en vochtige doeken. SOS Dolfijn gaat de conditie van de bruinvis onderzoeken en bekijken welke zorg en behandeling nodig zijn om het dier te laten herstellen.

Hoe het nu met de bruinvis gaat, is niet duidelijk.