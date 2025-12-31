Brandweer in actie voor doodsbange hond door vuurwerk

Dat de jaarwisseling voor veel dieren geen favoriete periode is, weten we inmiddels. Dinsdagmiddag schrok een hondje zó erg, dat hij zich op een onmogelijke plek verstopte. De brandweer moest er zelfs aan te pas komen om het diertje te redden.

De hond had zich verstopt onder een brug, zat te trillen en wilde daar niet meer vandaan komen, vermoedelijk door angst voor vuurwerk. Het incident gebeurde in Barneveld. De brandweer wist het beestje met een vangnet weer te herenigen met zijn blije baasje.