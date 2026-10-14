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Boomstekelvarken geboren in Burgers' Zoo in Arnhem

Dieren

Vandaag, 20:03

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In Burgers' Zoo in Arnhem is een Noord-Amerikaans boomstekelvarken geboren. Het stekelige kleintje kwam in de nacht van 2 op 3 oktober ter wereld en maakt het goed. Vanaf woensdag kunnen bezoekers het jong voor het eerst bewonderen.

Voor de moeder is het haar eerste jong. Ze is pas twee jaar en drie maanden oud en komt oorspronkelijk uit een dierentuin in Polen. De vader kwam uit Duitsland, maar overleed op achtjarige leeftijd. Na een draagtijd van zeven maanden werd het jong geboren.

Nog wat wiebelig op de pootjes

Het jonge boomstekelvarken groeit volgens Burgers' Zoo goed. Op camerabeelden is te zien hoe het nieuwsgierig zijn omgeving verkent, al gaat het lopen nog wat onhandig.

Door Redactie Hart van Nederland

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