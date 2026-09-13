Bijzonder roofdier lokt vogelspotters richting Eemnes

Tientallen vogelspotters zijn zondag gaan speuren naar een bijzondere roofvogel in de buurt van Eemnes. Het zou gaan om de steppekiekendief die daar volgens het AD al dagen rondvloog. Daarom reisde een groep vogelspotters ernaartoe om zo een glimp op te vangen van de roofvogel.

"Hij schijnt zeldzaam te zijn. We zijn zagen hier de fotografen staan dus ik dacht: dat moet goed zijn. En het werden er steeds meer dus dan zit je goed. En inmiddels staan we er al een tijdje", vertelt een enthousiaste vogelspotter.

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Slecht weer

Dus ondanks het slechte weer, reisden vogelspotters met alle liefde af richting Eemnes: "Hij komt hier niet voor. Hij broedt in Rusland. Hij is denk ik nu op trek, dus hij maakt een grote omweg. Hij gaat uiteindelijk naar Afrika. Normaal vliegt die recht naar beneden. Maar nu vliegt die via Nederland. Hij is verdwaald."

En het slechte weer heeft ook zo zijn voordelen. "Dan zijn er vaak niet zoveel mensen. Dan is het lekker rustig. Bovendien kom je niet alleen voor de vogels, maar ook voor andere dingen. Vooral als het stormt of onweert. Dat is helemaal mooi", vertelt een andere spotter.