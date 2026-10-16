Imkers slaan alarm over Aziatische hoornaar: 'Probleem wordt erger'

De Aziatische hoornaar is een blijvertje. Het invasieve insect heeft zich inmiddels definitief gevestigd in Nederland en zorgt voor steeds meer zorgen bij imkers. De hoornaar kan andere insecten bedreigen en verdedigt zijn nest fel. Toch moeten imkers op veel plekken zelf in actie komen om nesten te verwijderen en daar ook nog eens voor betalen. Imkervereniging Haarlem trekt daarom aan de bel.

Het verwijderen van een hoornaarsnest was vroeger geen klus voor een imker, maar met de opmars van de Aziatische hoornaar wordt dat steeds gebruikelijker. Imker Jan-Pieter van Wijngaarden uit Haarlem kan daarover meepraten. "Vrijdag halen we twee nesten weg. Het wel een heftig werkje. We doen er zeker een uur over om een nest geleidelijk goed weg te halen", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Hoornaars zijn gevaarlijk voor mensen, vertelt Van Wijngaarden. Hart van Nederland-verslaggever Frank Herfst is tijdens de opnames gestoken. In bovenstaande video vertelt hij wat hij voelde.

Volgens Melleke van Rijnsoever, coördinator van Imkervereniging Haarlem, is het verwijderen van de nesten niet zonder risico. De insecten worden volgens haar al defensief wanneer iemand op 5 meter afstand richting het nest beweegt. Daarom houdt zij tijdens de werkzaamheden omstanders op afstand, zodat de imkers zich volledig op het nest kunnen richten.

Honderden euro's per nest

Ook de kosten zijn een probleem. Het verwijderen van één nest kost volgens de imkervereniging ongeveer 400 euro. Als er een hoogwerker nodig is, loopt dat op tot 550 euro. De vereniging krijgt naar eigen zeggen geen financiële steun van de gemeente of provincie. Er moeten nog drie andere nesten worden verwijderd, maar daarvoor is momenteel onvoldoende geld. Daarom zijn de imkers een inzamelingsactie begonnen.

"We hopen dat we met deze actie de nesten toch kunnen verwijderen. De inzamelingsactie is tegelijkertijd een statement richting onze gemeente. Op de langere termijn moet er echt meer geld naartoe. Dit probleem vliegt namelijk niet meer weg en wordt per jaar erger", aldus Van Rijnsoever.

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Gemeente kiest voor beperkte bestrijding

De gemeente Haarlem is terughoudend met het bestrijden van de Aziatische hoornaar. "De Aziatische hoornaar heeft zich inmiddels definitief in Nederland gevestigd. Daarom is de aanpak momenteel alleen gericht op het bestrijden van nesten bij locaties waar het vanuit veiligheid of natuurbescherming noodzakelijk is. Denk hierbij aan speeltuinen of campings."

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet geen rol voor zichzelf bij de aanpak van het probleem. Volgens de organisatie kunnen gemeenten hiervoor terecht bij het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD).

Van Rijnsoever vindt dat er veel meer moet gebeuren. Volgens haar vermenigvuldigt de Aziatische hoornaar zich momenteel met een factor zeven en kunnen nesten op hun hoogtepunt gemiddeld zo'n 5000 hoornaars bevatten. Ook hoort ze van imkerverenigingen in andere delen van Nederland dat ze met dezelfde problemen kampen.

Ze pleit daarom voor een landelijke aanpak waarbij gemeenten meer verantwoordelijkheid nemen. "Anders loopt dit probleem uit de hand, vrees ik."