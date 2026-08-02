OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Aziatische hoornaar rukt op: zo sporen vrijwilligers met minizenders zijn nest op

Dieren

Vandaag, 22:35

Link gekopieerd

De Aziatische hoornaar verspreidt zich razendsnel door Nederland en vormt een groeiende bedreiging voor bijen en andere bestuivende insecten. Nu de invasieve exoot op steeds meer plekken opduikt, wordt het vinden en verwijderen van nesten steeds belangrijker. Daarbij zetten imkers en vrijwilligers opvallende hulpmiddelen in: minizenders die aan gevangen hoornaars worden bevestigd.

In Nieuwleusen gaat imker Willem Brinkman op zoek naar een nest van de Aziatische hoornaar. Samen met andere vrijwilligers probeert hij de insecten op te sporen voordat ze nog meer schade kunnen aanrichten. Dat gebeurt met een bijzondere methode. Een gevangen hoornaar wordt kort verdoofd, krijgt een kleine zender omgehangen en wordt vervolgens weer vrijgelaten. Door het insect te volgen hopen de vrijwilligers uit te komen bij het nest.

Dat kan soms wel een dag duren, zoals je in bovenstaande video kan zien. Maar het werkt wel!

Zo vroeg mogelijk opsporen

De snelle opmars van de Aziatische hoornaar zorgt voor zorgen onder imkers. De roofzuchtige insecten jagen op honingbijen en andere bestuivende soorten. Volgens Brinkman is het daarom belangrijk om nesten zo vroeg mogelijk op te sporen. Nu de soort zich steeds verder verspreidt, verschuift de focus op veel plekken van volledige bestrijding naar het beheersen van de populatie.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.