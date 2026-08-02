Aziatische hoornaar rukt op: zo sporen vrijwilligers met minizenders zijn nest op

De Aziatische hoornaar verspreidt zich razendsnel door Nederland en vormt een groeiende bedreiging voor bijen en andere bestuivende insecten. Nu de invasieve exoot op steeds meer plekken opduikt, wordt het vinden en verwijderen van nesten steeds belangrijker. Daarbij zetten imkers en vrijwilligers opvallende hulpmiddelen in: minizenders die aan gevangen hoornaars worden bevestigd.

In Nieuwleusen gaat imker Willem Brinkman op zoek naar een nest van de Aziatische hoornaar. Samen met andere vrijwilligers probeert hij de insecten op te sporen voordat ze nog meer schade kunnen aanrichten. Dat gebeurt met een bijzondere methode. Een gevangen hoornaar wordt kort verdoofd, krijgt een kleine zender omgehangen en wordt vervolgens weer vrijgelaten. Door het insect te volgen hopen de vrijwilligers uit te komen bij het nest.

Dat kan soms wel een dag duren, zoals je in bovenstaande video kan zien. Maar het werkt wel!

Zo vroeg mogelijk opsporen

De snelle opmars van de Aziatische hoornaar zorgt voor zorgen onder imkers. De roofzuchtige insecten jagen op honingbijen en andere bestuivende soorten. Volgens Brinkman is het daarom belangrijk om nesten zo vroeg mogelijk op te sporen. Nu de soort zich steeds verder verspreidt, verschuift de focus op veel plekken van volledige bestrijding naar het beheersen van de populatie.