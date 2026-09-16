Man springt negen meter uit hoogwerker na aanval Aziatische hoornaars

Een man is woensdag in Vught van negen meter hoogte uit een hoogwerker gesprongen om te ontkomen aan een aanval door Aziatische hoornaars. Hij was bezig met snoeiwerkzaamheden toen de insecten hem aanvielen. Dat bevestigt zijn werkgever aan Hart van Nederland.

Het incident gebeurde rond 13.00 uur aan de Sint Elisabethstraat. De man was samen met een collega aan het werk. "Om aan de aanval te ontkomen is hij uit de hoogwerker gesprongen van 9 meter hoogte", laat zijn werkgever weten. Eerder werd gemeld dat de man zich op ongeveer twaalf meter hoogte bevond.

Nest vermoedelijk niet bekend

Of vooraf bekend was dat er een nest in de boom zat, wordt nog onderzocht. Volgens de werkgever wordt er vooralsnog van uitgegaan dat dit niet het geval was.

Omroep Brabant meldde eerder dat de man ook door de hoornaars zou zijn gestoken en dat omstanders eerste hulp verleenden.

Nest wordt weggehaald

De man is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en wordt daar onderzocht, laat zijn werkgever weten. Het nest wordt woensdagavond verwijderd, aldus een woordvoerder van de gemeente.