Man springt na ruzie in plas langs A12 en houdt hulpdiensten uren bezig

Een nachtelijk kat-en-muisspel bij de A12 in Waddinxveen. Een man sprong in de nacht van zaterdag op zondag na een ruzie in een plas naast de snelweg. Daar hield hij politie en brandweer lange tijd bezig door steeds uit het zicht te verdwijnen en zich in het riet te verstoppen.

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Agenten gingen rond 02.50 uur af op een melding dat meerdere mensen over de snelweg liepen. Mogelijk was er ruzie ontstaan tussen inzittenden van een voertuig. Toen de agenten probeerden te bemiddelen, sprong een van de betrokkenen in het water. Pogingen om hem vanaf de kant over te halen terug te komen, haalden niets uit.

Ingesloten met groot net

Toen de man helemaal uit het zicht verdween, werd ook de brandweer met spoed ingeschakeld. Duikers gingen op zoek, maar de man dook zelf weer op. Vervolgens liep hij door het water weg van de agenten op de kant en verdween opnieuw tussen het hoge riet. De brandweer zette een hoogwerker in om de plas beter te verlichten. Uiteindelijk konden de hulpdiensten hem met een groot stuk net insluiten en konden de duikers opnieuw met hem in gesprek.

Daarmee kwam een einde aan het verstoppertje: de man werkte mee en kwam uit het water. Ambulancepersoneel onderzocht hem en bracht hem voor verdere controle naar het ziekenhuis.

De twee rijstroken die waren afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven, konden weer open. De politie onderzoekt wat er precies aan het incident voorafging.